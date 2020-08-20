Путин назвал главное качество хорошего управленца

Президент России Владимир Путин назвал главные качества управленца. Об этом сообщает ТАСС.

«Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан», — сказал глава государства.

С такой речью он выступил перед выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев.

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