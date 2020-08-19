Песков прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также напоминаем нашим журналистам, что работа без аккредитации тоже существенно ослабляет их юридические позиции», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения». Позже репортеров освободили, они вернулись в Россию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Задержанного в Минске российского журналиста Важенкова госпитализировали

— СК Белоруссии хочет допросить журналиста из России Важенкова в связи с протестами

— Пограничники не пустили в Белоруссию иностранных журналистов