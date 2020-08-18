Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно с российским лидером Владимиром Путиным провели телефонные переговоры. Об этом сообщает БелТА.

В ходе разговора президент России проинформировал белорусского главу о прошедших переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также французским лидером Эммануэлем Макроном о ситуации в Белоруссии.

Ранее телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко также прошли в субботу, 15 августа, и в воскресенье, 16 августа. Российская сторона выразила готовность оказывать поддержку в рамках договора о создании Союзного государства и по линии ОДКБ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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