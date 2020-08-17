В МИД оценили увеличение военных США в Польше

Соглашение об усиленном военном сотрудничестве между Вашингтоном и Варшавой, увеличивающее число американских военных в Польше, ухудшает ситуацию у западных границ России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — сказала Захарова.

Она добавила, что эти договоренности направлены на сдерживание России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак подписали договор об укреплении военного сотрудничества. Согласно документу, в Польшу будет дополнительно переброшена тысяча служащих, на данный момент в стране находятся больше пяти тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.

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