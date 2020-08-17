Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
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Президент России Владимир Путин поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе беседы лидеры обсудили ряд важных вопросов. Наибольшее внимание было уделено вопросу ливийского кризиса. Главы государств отметили, что для прекращения огня необходимы реальные шаги и прямые переговоры противоборствующих сторон.
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии и темы противодействия терроризму.
Путин также напомнил своему коллеге, что Турция должна продолжить обеспечивать эпидемиологическую безопасность российским туристам в связи с пандемией коронавируса.
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