Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы лидеры обсудили ряд важных вопросов. Наибольшее внимание было уделено вопросу ливийского кризиса. Главы государств отметили, что для прекращения огня необходимы реальные шаги и прямые переговоры противоборствующих сторон.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии и темы противодействия терроризму.

Путин также напомнил своему коллеге, что Турция должна продолжить обеспечивать эпидемиологическую безопасность российским туристам в связи с пандемией коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган выразили готовность к координации сил ради стабилизации в Закавказье