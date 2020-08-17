Китай одобрил предложение Путина провести онлайн-саммит по Ирану

Китайский МИД приветствует предложение президента РФ Владимира Путина провести онлайн-саммит по иранской ядерной проблеме. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Китай приветствует инициативу президента Путина о проведении видеосаммита по иранской ядерной проблеме и высоко ценит усилия России по снижению напряженности вокруг иранской ядерной проблемы и укреплению региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что Китай был и остается приверженцем СВПД.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной «ядерной сделке» по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).

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