Путин выразил соболезнования близким депутата Мосгордумы Губенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким депутата Мосгордумы, режиссера и актера Николая Губенко, который скончался в Москве на 79-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня», — сказал Песков.

Соболезнования родным и близким Губенко выразил также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра «Содружество актеров Таганки» Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком, соболезную родным и близким. Светлая память», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Весной 2020-го года Губенко переболел коронавирусом.

Николай Губенко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Губенко стал последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. С 1995 по 2003 год являлся депутатом Государственной думы, с 2005 года — депутатом Московской городской думы.

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