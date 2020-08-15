Лукашенко: Путин окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин окажет «всестороннюю помощь» по обеспечению безопасности Белоруссии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что пришел к договоренности с Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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