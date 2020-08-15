Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике в российским главой Владимиром Путиным.

«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — цитирует его слова агентство «БелТа».

Глава республики отметил, что защита Белоруссии — это не меньше, чем защита Союзного государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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