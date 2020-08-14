Эксперт прокомментировал встречу Путина и врио главы Архангельской области

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский обладает достаточными связями и влиянием, чтобы решить проблемы, копившиеся в регионе в течение не одного десятка лет, считает президент консалтингового агентства Bakster group Дмитрий Гусев.

Ранее в пятницу, 14 августа, в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча Александра Цыбульского с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи врио губернатора рассказал о проблемах региона, требующих первоочередного внимания: аварийный жилищный фонд, плачевное состояние дорог, в частности, фактическое отсутствие связи между Архангельском и Онегой, а также необходимость строительства фондохранилища для государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

«Раньше Александр Цыбульский был заместителем министра экономического развития. Это человек с огромным лоббистским ресурсом в Москве, что всегда хорошо для любого региона, и для Архангельской области в частности. Эти федеральные связи как раз и проявились в ходе встречи с президентом. Эта встреча даст толчок решению проблем, которые в регионе не решались годами и даже десятилетиями. А дальше все опять же очень будет зависеть от возможностей, имеющихся у Цыбульского, которые состоят в исполнении договоренностей с президентом», — прокомментировал итоги встречи Дмитрий Гусев.

По его словам, нужно, чтобы деньги как можно быстрее пришли в регион, плюс они должны правильно, эффективно и качественно быть превращены в эти самые дороги и дома. «И это Цыбульский как раз умеет. Поэтому это будет симбиоз его управленческих способностей, его возможностей, влияния, связей и знакомств на федеральном уровне», — считает Гусев.

«Столиц регионов в таком убитом состоянии, как Архангельск, я не видел никогда. Это город, в котором нет ни дорог, ни благоустройства, новое жилье не строится, но аварийный жилищный фонд крайне велик. И все эти проблемы как раз намерен решить Цыбульский. Еще один важный момент — дороги, которые важны для региона, например, дорога вдоль Белого моря. Сейчас дороги там просто нет, она засыпана гравием. Для Архангельска чрезвычайно важно и фондохранилище музея — здание расположено в центре города, но его постоянно подтапливает. Хорошо, что врио губернатора знает об этих проблемах, и то, что он их решает — это важно для людей, это действительно насущная необходимость», — заключил он.