Путин назначил нового посла РФ в Ливане

Президент России Владимир Путин назначио Александра Рудакова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливане. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливанской Республике», — говорится в документе.

Отмечается, что от должности освободили Александра Засыпкина, который представлял Россию в Ливане с 2010 года.

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