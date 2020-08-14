Лукашенко: я живой и в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул страну, пишет РИА «Новости».

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МВД Белоруссии отрицают издевательства над задержанными

— В Минске возобновились акции протеста

— Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов с зарубежными партнерами