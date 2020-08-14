Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным (президентом. — прим. ред.), так как в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — сказал Науседа.

Он также заявил, что против Минска «возможно» введение санкций, отметив, что это «отрицательно скажется на белорусском народе».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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