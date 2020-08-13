Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможного введения санкций против властей Белоруссии на фоне протестов в республике. Об этом он заявил в интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

США рассмотрят возможность введения санкций и прекращения поставок нефти, отметил госсекретарь. При этом он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты не определились, какой ответ на ситуацию в Белоруссии будет подходящим.

Помпео также выразил готовность американской стороны к сотрудничеству с Евросоюзом в вопросах, связанных с ситуацией в Белоруссии.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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