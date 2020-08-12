Глава МИД Литвы рассказал, какой выбор поставили перед Тихановской в Белоруссии

Власти Белоруссии поставили кандидата в президенты Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает РИА «Новости».

«Ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому», — говорится в сообщении.

Линкявичюс добавил, что это может быть частью плана по снижению протестной активности в Белоруссии.

Ранее Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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