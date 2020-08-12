Французская газета Liberation разместила фото Путина в костюме Бонда на обложку

Французская газета Liberation разместила на обложку нового номера фотографию президента России Владимира Путина в образе суперагента Джеймса Бонда.

На изображении в руках глава государства держит шприц с российской вакциной от COVID-19 вместо пистолета.

При этом над портретом висит заголовок «Завтра не умрет никогда», так называется один из фильмов про британского шпиона.

Российскому препарату от коронавируса и ситуации с эпидемией во Франции посвящены первые четыре полосы.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V» в честь запущенного в 1957 году в СССР первого космического спутника.

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