Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7 в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского президента Владимира Путина. Об этом Трамп сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Глава государства добавил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США.

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