Путин утвердил стратегию госполитики в отношении российского казачества

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества. Она определена на период с 2021 по 2030 год.

Соответствующий указ был выложен на официальном интернет-портале нормативной информации.

«Утвердить прилагаемую стратегию государственной политики России в отношении российского казачества на 2021—2030 годы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что настоящий указ начинает действовать со дня его подписания.

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