Байден выбрал претендента на пост вице-президента США от демократов
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Кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден выбрал своего претендента на пост вице-президента страны. Об этом политик сообщил телеканалу Fox News.
«Да», — лаконично ответил Байден на соответствующий вопрос корреспондента телеканала, не раскрыв подробностей.
По данным телеканала, Байден назовет имя претендента на пост вице-президента на следующей неделе.
Политик не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на данную должность женщину.
Выборы на пост президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
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