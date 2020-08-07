Задержанных журналистов «Настоящего времени» высылают из Белоруссии

Задержанных в Белоруссии журналистов телеканала «Настоящее время» высылают из страны. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Правовая инициатива».

»Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка высылают из Беларуси», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Белоруссии задержали троих журналистов телеканала «Настоящее время» из-за работы без аккредитации белорусского МИД.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии задержали журналистов «Настоящего времени»

— Познер оценил вероятность победы Лукашенко на выборах

— Соперница Лукашенко на выборах отказалась призывать сторонников выйти на улицы