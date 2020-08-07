В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне за полуостров

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма Александр Молохов, отвечая на заявление белорусского президента Александра Лукашенко, объяснил, почему Киев не стал воевать за полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Молохов пояснил, что Крым «никогда не был украинской землей, а крымчане — украинцами».

По его словам, в советские времена на полуострове сформировалась особая общность людей с южноостровной ментальностью. Украинским властям за 23 года так и не удалось переломить ее.

«Поэтому воевать с Россией «за свою землю» и «своих людей» было попросту некому за отсутствием таковых», — подчеркнул Молохов.

Ранее Лукашенко заявил, что «стал бы воевать за Крым», добавив, что в этих боях погибли бы много человек.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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