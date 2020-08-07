Цепкало исключил возможность выдачи задержанных россиян Киеву

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало выразил уверенность, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян, передает РИА «Новости».

«Нет, конечно. Лукашенко не выдаст их», — заявил Цепкало, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко часто «берет заложников», например политических заключенных.

Подобные истории, как отметил Цепкало, повторяются каждые 5 лет, начиная с 1994 года.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Киеву

— Путин и Лукашенко договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

— СК начал проверку после задержания россиян в Белоруссии