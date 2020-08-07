Бутина заявила, что обвинения в адрес Стрелковой ассоциации направлены против Трампа

Обвинения со стороны демократов, выдвинутые в адрес руководства Национальной стрелковой ассоциации (NRA), направлены на ослабление позиций Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании в США.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала публицист и член Общественной палаты РФ, создательница движения «Право на оружие» Мария Бутина, участвовавшая в установлении контактов России с Национальной стрелковой ассоциацией США.

«Эти обвинения можно рассматривать как часть предвыборной борьбы демократов против Трампа, потому что Национальная стрелковая ассоциация – как сообщество защитников прав граждан на оружие – свою суть утратила давно. Это глубоко политическая организация, которая ставит своей задачей распространение оружие. Для этого им необходимы кандидаты-республиканцы. Трамп, например, направил в эту ассоциацию одного из своих сыновей», — пояснила она.

Поддержка NRA принципиально важна для кандидата в президенты, поскольку организация обладает очень серьезными финансовыми ресурсами, уточнила Бутина.

«Для кандидата очень важно получить поддержку ассоциации, потому что это серьезные финансовые дотации в избирательную кампанию и, безусловно, поддержка со стороны участников ассоциации – а их более 5 миллионов человек», — добавила собеседница издания.

При этом она выразила уверенность в том, что направленный против организации иск не приведет к ее ликвидации.

«Она не будет ликвидирована, не надо тешить себя иллюзиями. Там замешано слишком много политических деятелей очень высокого уровня и много больших денег. В крайнем случае организация получит штраф. С учетом количества денег в ней – они его заплатят, откупятся, и на этом все закончится», — заверила Бутина.

По ее словам, руководители организации могут позволить себе многомилионные траты, в которых их обвиняют, поскольку они владеют крупнейшими оружейными компаниями в стране.

«Люди, которые входят в совет организации, — они являются представителями крупнейших оружейных компаний. Они мультимиллиардеры. Не думаю, что у них маленькая зарплата», — заключила Бутина.

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