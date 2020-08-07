Обвиненный в коррупции экс-король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей

Обвиненный в коррупции экс-король Испании Хуан Карлос в Абу-Даби поселился в Emirates Palace, одном из самых дорогих отелей мира, пишет РЕН.

Самый дешевый номер в отеле стоит около €500 в сутки.

Ранее СМИ писали, что бывший монарх может находиться в Португалии или Доминикане.

Прокуратура Верховного суда Испании подозревает Хуана Карлоса в получении многомиллионных взяток от властей Саудовской Аравии и Бахрейна. Следствие по этому делу продолжается, адвокат бывшего короля заявил, что его подзащитный будет доступен для всех процессуальных действий.

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