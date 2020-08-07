Лукашенко предложил ввести оппозиционерам по капле его крови

Белорусский президент Александр Лукашенко, ранее заявивший о перенесенной инфекции COVID-19, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам, передает РИА «Новости».

«Это самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону», — пояснил он.

По его мнению, оппозиционеры не откажутся, поскольку оказавшись в реанимации, «уже не смотришь, какая кровь, лишь бы выжить».

«Такая шутка — полушутка, полуправда», — добавил Лукашенко.

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