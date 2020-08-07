Сразу шесть советников президента Южной Кореи подали в отставку

Глава администрации президента Южной Кореи и пять других советников главы государства одновременно подали в отставку, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

В частности, о намерении прекратить работу заявили советники по государственной и гражданской политике, связям с общественностью, кадровой политике, а также по вопросам гражданского общества, указано в сообщении.

Прошение об отставке является знаком того, что чиновники готовы «взять на себя полную ответственность за недавние ситуации», рассказали агентству в аппарате президента.

Предположительно, под «недавними ситуациями» подразумевается подвергшаяся критике политика в области недвижимости, однако в аппарате президента данное предположение не прокомментировали, пишет «Ренхап».

Отмечается, что окончательное решение о принятии отставки советников будет принимать президент страны Мун Чжэ Ин.