США отменили рекомендацию для граждан не ездить за границу из-за COVID

Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан не ездить за границу из-за коронавируса, говорится на сайте ведомства.

«Госдепартамент возвращается к нашей предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран», — отмечается в сообщении.

Рекомендация действовала с 19 марта и призывала американцев не покидать пределы страны.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились почти пять миллионов, выздоровели 2,5 миллиона, погибли 162 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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