Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Так, свой пост покинул генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, который возглавлял Московское межрегиональное следственного управления СК на транспорте.

В отставку ушел также генерал-майор юстиции Андрей Бунев, он руководил следственным управления СК по Иркутской области.

Должность оставил и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, руководивший управлением СК на Кубани, а также полковник Риф Гайфутдинов — руководитель Главного управления обеспечения деятельности СК РФ.

По данным агентства, все они написали рапорты об уходе в отставку по своему желанию.