Всемирный банк выделил Таджикистану $132 млн на расширение международной торговли и улучшение транспортного сообщения, заявила пресс-секретарь представительства Всемирного банка в Душанбе Нигина Алиева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Всемирный банк утвердил грантовое финансирование в $132 млн для четвёртой фазы Программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии», — сказала Алиева.

Отмечается, что средства будут направлены в Согдийскую область на севере страны и Горно-Бадахшанскую автономную область на юго-востоке республики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит почти €3 млн, чтобы поддержать гражданское общество в Таджикистане.