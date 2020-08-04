В Польше назвали главную причину претензий к России

Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, какие аспекты российской политики вызывают недовольство в Варшаве, передает портал Biznes Alert.

По словам премьера, в Польше нет жестких антироссийских настроений. Однако строительство «Северного потока — 2» Варшаве «не нравится».

Моравецкий пояснил, что европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Кроме того, этот проект позволит отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

Премьер отметил, что газопровод представляет опасность для Польши, поэтому Варшава критикует позицию Германии по этому вопросу.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы построить партнерские отношения с Москвой.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.