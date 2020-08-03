ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на выборах главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил, что партия будет выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, передает РИА «Новости».

По словам политика, это произойдет, в случае если ли бывший глава региона Сергей Фургал будет приговорен к тюремному сроку.

При этом Жириновский подчеркнул, что ЛДПР все равно будет и дальше добиваться снятия обвинений с экс-губернатора.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Экс-губернатор Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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