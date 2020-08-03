Постпред РФ при ОБСЕ предупредил о непростых временах для безопасности ЕС

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что система безопасности Европы переживает непростые времена. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что данные проблемы эксперты склонны называть «институционным кризисом». По мнению постпреда, ситуация является проявлением продолжающегося кризиса идентичности ОБСЕ, поскольку организация не нашла пока свое место в системе безопасности ЕС.

Дипломат уточнил, что при этом организация имеет необходимые соответствующие документы и возможности для их реализации.

Лукашевич также выразил мнение, что США своей идеологией препятствуют «появлению конкурентов» и превращению ОБСЕ в полноценную организацию. Он добавил, что укрепление роли ОБСЕ будет мешать США из-за снижения влияния ЕС и НАТО.

Постпред уточнил, что российская сторона не склонна требовать исключения США из ОБСЕ и покидать организацию сама.

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