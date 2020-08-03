Советник Трампа назвал условия, при которых санкции против РФ не понадобятся

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал условия, при которых антироссийские санкции будут отменены. Об этом сообщает Washington Post.

По его мнению, такой исход возможен, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом», а также «станет дружественным партнером США и Европы».

Он отметил, что Трамп добивается «нового пути» в российско-американских отношениях, как и экс-президент США Рональ Рейган.

«В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений», — заключил О'Брайен.

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