Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму. Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории приравнено к экстремистской деятельности.
Документ был подготовлен в рамках принятых ранее поправок в основной закон страны. Соответствующие изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.
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