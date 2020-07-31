Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории приравнено к экстремистской деятельности.

Документ был подготовлен в рамках принятых ранее поправок в основной закон страны. Соответствующие изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Володин рассказал о последствиях призывов отдать Крым Украине

— Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

— Госдума приняла более 300 законов за весеннюю сессию