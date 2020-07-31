Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, граждане имеют возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Принимать решение о возможном проведении многодневных выборов будут избиркомы. Они обязаны сделать это за 10 дней после назначения голосования.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в ГД в сентябре.

Необходимость нового формата выборов она объяснила «требованием времени» из-за пандемии коронавируса.