Путин подписал закон о трехдневном голосовании
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Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно новым правилам, граждане имеют возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.
Принимать решение о возможном проведении многодневных выборов будут избиркомы. Они обязаны сделать это за 10 дней после назначения голосования.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в ГД в сентябре.
Необходимость нового формата выборов она объяснила «требованием времени» из-за пандемии коронавируса.