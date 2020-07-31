Песков вспомнил, как получал паспорт в СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение главы государства Владимира Путина вместе с паспортом выдавать копию Конституции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать Конституцию, тем лучше они будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе», — сказал Песков.

Также представитель Кремля рассказал о своем получении паспорта.

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«Когда много лет тому назад в другой стране, в Советском Союзе, я получал паспорт – мне дали тогда Конституцию СССР», — сказал Песков.

Ранее Путин предложил вручать всем гражданам экземпляр обновленной Конституции одновременно с выдачей российского паспорта. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформулированных после встречи с рабочей группой по подготовке конституционных поправок.

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