Спикер Верховной рады уверен, что Украина вернет Донбасс
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев добьется возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом он сказал в интервью изданию «Факты».
«Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди», — подчеркнул спикер, добавив, что Украина должна вновь обрести те границы, которые у нее были до 2014 года.
По его словам, много зависит не только от Киева, но и от иностранных партнеров.
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