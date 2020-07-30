Спикер Верховной рады уверен, что Украина вернет Донбасс

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев добьется возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом он сказал в интервью изданию «Факты».

«Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди», — подчеркнул спикер, добавив, что Украина должна вновь обрести те границы, которые у нее были до 2014 года.

По его словам, много зависит не только от Киева, но и от иностранных партнеров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Слуга России»: перемирие в Донбассе бьет по Зеленскому

— Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

— Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе