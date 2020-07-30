Власти Зимбабве захотели заплатить белым фермерам

Власти Зимбабве приняли решение заплатить белым фермерам, у которых 2000-х годов отобрали землю. Об этом сообщает Bloomberg.

На эту цель планируется потратить $3,5 млрд. При этом, как отмечает агентство, в стране хватает валюты, топлива и продовольствия. У 90% процентов населения нет официальной работы, а инфляцию достигает 700%

В начале 2000-х — во время правления в Британии правительства лейбористов Тони Блэра — правительство президента Роберта Мугабе обвинило бывшую метрополию в том, что она не выделяет деньги. В результате власти африканского государства начали притеснять белых фермеров, желая передать их земли местным жителям без компенсаций. Ситуация спровоцировала жесткие столкновения и самозахват земли вооруженными радикалами.

В результате экономика бывшей британской колонии рухнула и страна оказалась под международными санкциями и перестала получать кредиты от МВФ и Всемирного банка.

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