Госдума проверит депутатов на наличие двойного гражданства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие двойного гражданства или вида на жительство в других странах, передает РИА «Новости».

Данная задача уже поставлена перед комитетом по безопасности и противодействию коррупции, а также перед комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Причиной проверки стало заявление депутата от КПРФ Дениса Парфенова о наличии у многих коллег, в том числе из фракции ЕР, двойного гражданства.

Володин подчеркнул, что подобные обвинения являются крайне серьезными. Если эти сведения не подтвердятся, то «вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию», добавил он.