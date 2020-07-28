Песков прокомментировал арест Фургала и назначение Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что еще ни разу главу российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению. Этим можно объяснить действия правоохранительных и следственных органов по задержанию и аресту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению представителя Кремля, с этим в том числе связано и назначение врио губернатора региона Михаила Дегтярева, а также этим можно объяснить эмоциональную реакцию хабаровчан и некоторых других жителей региона.

«В настоящее время Дегтярев на месте работает. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель – заботу о жителях края, заботу о судьбах этого края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем», — отметил Песков.

Ранее Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Президент Владимир Путин 20 июля назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Фургал был снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

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