В РФ призвали Климкина к покаянию после призыва сделать Крым «проблемой» для Москвы

Российские политики прокомментировали слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, захотевшего создать из полуострова «внутреннюю и внешнюю проблему» для Москвы, цитирует РИА «Новости».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Климкин обязан покаяться за свою работу на посту министра, ведь он не укреплял связи, а «упорно рыл яму». В нее потом и «провалился весь режим экс-президента Украины Порошенко».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Климкина. По ее мнению, украинские власти уже создали мировую проблему из Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Климкин и сторонники уже «отыграли свою игру» и теперь «поздно пить «Боржоми»: «Ни санкции Запада, ни провокации и истерики Киева не заставили Москву изменить свою политику», — заявил он.

Кроме того, призыв Климкина может создать проблемы только для Киева, полагает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости», — подчеркнул он.

А депутат Госдумы Михаил Шеремет считает предложение экс-министра Украины «плодом ущербной психологии предателей».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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