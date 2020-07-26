В Совфеде увидели в звонке Зеленского Путину желание получить поддержку

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что факт звонка президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину означает, что политик нуждается в поддержке своей позиции, передает РИА «Новости».

«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции», — начал сенатор.

По словам Мороза, Зеленский декларировал безальтернативность Минских соглашений. «При этом делать все, чтобы их не выполнять, — это путь в тупик», — уверен он.

Он назвал такую позицию Зеленского «неконструктивной». Кроме того, как полагает Морозов, Путин дал понять Зеленскому, что невыполнение Минских соглашений — тупиковый путь.

Зеленский позвонил Путину в воскресенье, 26 июля. Президенты обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский позвонил Путину

— Путин обеспокоен высказываниями о Минских соглашениях на Украине

— Зеленский обсудил с Путиным освобождение удерживаемых в РФ украинских граждан