Путин сообщил Трампу, что в Москве с COVID-19 «все очень неплохо»

Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что с Москве с коронавирусом «все очень неплохо». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу», — сообщил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, Путин рассказал Трампу о применяемых в России мерах против COVID-19.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. После него Трамп заявил журналистам, что Россия тяжело переживает пандемию, особенно в Москве.

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