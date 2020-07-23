Эксперт: принятый Думой закон должен сделать выборы доступными и удобными для избирателей

Заместитель директора института истории и политики, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что закон, который приняла Государственная дума 21 июля, направлен на то, чтобы сделать выборы доступными и удобными для избирателей.

«При разработке закона учтен как международный опыт, так и российский, в том числе практика, которую мы наработали в рамках общероссийского голосования. Россияне позитивно отнеслись к данной практике. Об этом свидетельствует тот факт, что значительное число избирателей проголосовало в течение каждого из семи дней общероссийского голосования, распределение было равномерным. Опрос ВЦИОМ, состоявшийся по «горячим следам» проведенной электоральной процедуры, также подтверждает положительную оценку граждан», — говорит он.

«Но, к сожалению, есть достаточно большое количество политиков и общественных деятелей, которые любые инициативы, исходящие от власти, воспринимают в штыки. Доходит до парадокса. В России долго не существовало института общественного наблюдения и оппозиционные деятели требовали его введения, а когда оно у нас появилось, начали заявлять обратное. Или на протяжении многих лет критиковали досрочное голосование, теперь они заявляют, что лучше не многодневное, а досрочное голосование. По сути же, речь идет лишь о политике деструкции в отношении инициатив власти, именно так следует воспринимать слова и заявления определенной части нашей оппозиции», — отметил Шаповалов.

«Важный закон, который поддерживается большинством населения, укрепляет доверие к институту выборов, к легитимности электоральных процессов, закономерно будет вызывать критику деятелей, построивших свою политическую карьеру только на заявлениях о фальсификации выборов. Например, один из центральных тезисов, переходящих из одного доклада оппозиции в другой: нелегитимность обеспечивается незначительной явкой. Многодневные выборы, расширение возможности голосования на дому и на придомовых территориях – это эффективный механизм расширения явки. Казалось бы, «несогласные» должны радоваться, но их данный факт лишь удручает, так как выбивает из рук очень серьезный козырь – низкую явку», — подчеркнул эксперт.

«У некоторой части общества, ученых, экспертов электронное дистанционное голосование, многодневное голосование совершенно искренне вызывают опасения, лишь потому, что они боятся новшеств. Со временем придется выйти за рамки привычных схем и моделей, которые находятся в сознании людей еще с советских времен. Современный мир является очень быстрым, он требует новых подходов. И в российской, и в зарубежной практике на смену старым шаблонным традициям, привычкам приходят новации», — пояснил Шаповалов.