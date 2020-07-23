Путин оценил отношения Москвы и Пекина

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом говорится в телеграмме главы государства участникам Диалога «Партия «Единая Россия» — «Коммунистическая партия Китая», опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, отношения двух стран можно назвать «образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире».

Также российский лидер отметил, что координация усилий Китая и России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня позволяют обеспечить международную безопасность и стабильность.

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