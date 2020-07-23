Помощник Карелина заявил, что не знает о его намерении покинуть Думу

Помощник депутата Госдумы, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, не знает о возможном переходе парламентария в Совет Федерации после единого дня голосования.

«У РБК спрашивайте, если они пишут. У меня такой информации нет. Ничем помочь не могу», — ответил он на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее интернет-издание РБК со ссылкой на источники в верхней палате сообщило, что в сентябре Госдуму покинет Александр Карелин. Он перейдет в Совфед на место нынешнего представителя Новосибирской области.

В материале также уточняется, что после сентябрьских выборов верхнюю палату покинут как минимум пять сенаторов, среди которых – представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

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