Трамп: Байден должен пройти тест на интеллект
Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. Трамп заявил об этом в интервью Fox News.
«Если ты президент, у тебя должен быть острый ум», — считает Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что сам проходил такой тест в прошлом году. По его словам, тест показал хорошие результаты.
Также президент США отметил, что у президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ум острый.
«Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их», — заявил Трамп.
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