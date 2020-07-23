Прогресс в отношениях РФ и США невозможен, считает заместитель Помпео

Прогресс в отношениях России и США в настоящий момент практически невозможен, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на первого заместитель госсекретаря США Стивена Бигана.

Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США заявил, что шаги, которые США принимают против России в последнее время — часть противодействия, которое направлено против линии поведения РФ.

Он подчеркнул, что именно эта линия поведения делает прогресс в отношениях между США и РФ невозможным «каким бы то ни было образом».

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