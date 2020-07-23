Палата представителей США проголосовала за демонтаж статуй конфедератов
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Палата представителей конгресса США большинством голосов проголосовала за демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия. Об этом сообщает CNN.
За законопроект проголосовали 305 законодателей, против — 113. Все голосовавшие против — республиканцы.
Теперь законопроекту необходимо получить одобрение в сенате США, после чего он направится на подпись президенту США Дональду Трампу.
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