Мишустин назвал главную цель российского правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год назвал главной целью кабинета министров улучшение качества жизни каждого человека в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер отметил, что в первый раз выступает в нижней палате парламента с отчетом об итогах правительства, сформированного в январе текущего года.

По словам Мишустина, в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию президент России Владимир Путин «определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу».

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране», — подчеркнул председатель правительства.

По его словам, это можно сделать благодаря росту экономики, развитию социальной сферы, то есть достижению национальных целей, которые поставил перед кабмином президент.

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